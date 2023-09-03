Kılıçdaroğlu’ndan ‘danışman’ açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş sosyal medya paylaşımlarında laikliği, Atatürk’ü ve kendisini hedef alan eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında “Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım” dedi.

Fotoğraf: CHP

‘Kader seçimi’ olarak nitelediği genel seçimleri Tayyip Erdoğan’a kaybeden Kılıçdaroğlu, 4 Haziran’da bütün danışmanlarının görevine kağıt üzerinde son vermişti.

Seçimin ikinci turundan iki gün önce atadığı anlaşılan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın, Atatürk’ü, laikliği ve Kemal Kılıçdaroğlu‘nu hedef alan geçmiş paylaşımları sosyal medyada gündeme gelmişti.

‘Bir arkadaşım tavsiye etti‘

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. ‘AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor’ dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi.

Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”