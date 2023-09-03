İBB’nin Taksim Meydanı’nda voleybol maçı yayınına valilik engeli

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Meydanı’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu gece oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını yayınlamasına izin vermedi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak maç, TSİ 21.00’de başlayacak. Maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İBB gibi birçok ilde belediyeler maçı dev ekranlarda canlı yayınlayacak.

‘Bayan Voleybol Milli Takımımız‘

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’daki canlı yayın mekanlarından biri olarak planlanan Taksim Meydanı’na valiliğin izin vermediğine dair paylaşımlar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bunun üzerine valilik, yayınladığı açıklamada bu paylaşımların ‘asılsız’ olduğunu savunsa da etkinliğe izin vermediğini doğruladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı için ‘Bayan Voleybol Milli Takımımız’ ifadesi kullanılan açıklamada, İBB’nin maçı yedi meydanda yayınlamak için başvurduğu, bunlardan altısının (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) onaylandığı yazıldı.

Taksim Meydanı’na izin verilmemesine gerekçe olarak “Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır” diye yazıldı.