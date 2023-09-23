Akşam Postası / 23 Eylül 2023

Altın Portakal jürileri, sansürlenen belgesel geri alınana kadar görevden çekildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali jürileri, yarışma seçkisinden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.
Altın Portakal’da KHK belgeseline sansür
CHP’li Özgür Çelik İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı: 27 başkan destek verdi
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı. Çelik’e 27 ilçe başkanı destek verdi.
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.