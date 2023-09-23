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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Eylül 2023

Altın Portakal jürileri, sansürlenen belgesel geri alınana kadar görevden çekildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali jürileri, yarışma seçkisinden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.

Altın Portakal’da KHK belgeseline sansür

Açığa alınan adli tıp uzmanı Dr. Uğurlu: Amaç beni cezalandırmak değil gözdağı

CHP’li Özgür Çelik İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı: 27 başkan destek verdi

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı. Çelik’e 27 ilçe başkanı destek verdi.


Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.

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Akşam Postası / 23 Eylül 2023

Altın Portakal jürileri, sansürlenen belgesel geri alınana kadar görevden çekildi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali jürileri, yarışma seçkisinden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Altın Portakal’da KHK belgeseline sansür CHP’li Özgür Çelik İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı: 27 başkan destek verdi CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür […]

Açığa alınan adli tıp uzmanı Dr. Uğurlu: Amaç beni cezalandırmak değil gözdağı

Sağlık, hukuk ve insan hakları örgütlerinin ortak basın açıklamasına katıldığı için üç yıl sonra kamu görevinden açığa alınan adli tıp uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu, “Sadece hekimlik görevimi yaptım. İfadem dahi alınmadan hakkımda dava da açılmış” dedi. En son memuriyetten ihracı istenen Uğurlu, Ankara Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde görevliydi.