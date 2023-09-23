Akşam Postası / 23 Eylül 2023

Sağlık, hukuk ve insan hakları örgütlerinin ortak basın açıklamasına katıldığı için üç yıl sonra kamu görevinden açığa alınan adli tıp uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu, “Sadece hekimlik görevimi yaptım. İfadem dahi alınmadan hakkımda dava da açılmış” dedi. En son memuriyetten ihracı istenen Uğurlu, Ankara Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde görevliydi.