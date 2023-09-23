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Yaramazlara biraz batar!

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.

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Fotoğraf: AA

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CHP’de ‘Burcu Köksal’ tartışması büyüyor

CHP’nin Afyonkarahisar’daki kongresinde yaşanan tartışma görüntüleri sonrası, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Kastamonu il başkanı Hikmet Erbilgin partinin grup başkanvekili Burcu Köksal’ın disipline sevk edilmesini istedi. 