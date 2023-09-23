Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.
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Yaramazlara biraz batar!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.
CHP’nin Afyonkarahisar’daki kongresinde yaşanan tartışma görüntüleri sonrası, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Kastamonu il başkanı Hikmet Erbilgin partinin grup başkanvekili Burcu Köksal’ın disipline sevk edilmesini istedi.
CHP Siirt İl Başkanlığı 38’inci Olağan Kongresi’nde arbede yaşandı.
Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden çıkarılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseline sansür uygulandı
Almanya’da iktidarda olan üçlü koalisyon hükümeti oy oranının, yapılan son anketlerde tüm zamanların en düşük seviyesine indiği bildirildi.