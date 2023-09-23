Altın Koza’ya ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ ve ‘Karganın Uykusu’ damga vurdu

Adana’da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller bu gece verildi.

‘En iyi film’ ödülünü ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ alırken, yönetmeni Umut Subaşı da ‘en iyi yönetmen’ ve ‘en iyi senaryo’ ödüllerini aldı.

Bunun yanında ‘Karganın Uykusu’ tam altı tane ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Fotoğraf: Diken / Ece Piroğlu

Törende ödül alan sanatçılar, Antalya Film Festivali’nde sansürlenen ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesele selam yolladı.

En İyi Film Ödülü: ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

En İyi Yönetmen Ödülü: Umut Subaşı – ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

Sefa Önal En İyi Senaryo Ödülü: Umut Subaşı – ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’

Yılmaz Güney Ödülü: ‘Karganın Uykusu’

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Kurtaran – ‘Cam Perde’

Rıza Akın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Ağğün – ‘Karganın Uykusu’

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Elit İşcan – ‘Suyun Üstü’, Nilay Erdönmez – ‘Yüzleşme’ (İşcan ödülünü Gezi tutuklusu yapımcı Çiğdem Mater’e adadı, Gezi tutuklularına özgürlük istedi.)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Necip Memili – ‘Annesinin Kuzusu’, Okan Urun – ‘Yüzleşme’

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ziya Kasapoğlu – ‘Karganın Uykusu’

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan – ‘Cam Perde’

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan – ‘Annesinin Kuzusu’

En iyi Müzik Ödülü: Canset Özge Can – ‘Karganın Uykusu’

Adana İzleyici Ödülü: ‘Karganın Uykusu’

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: ‘Cam Perde’

Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü: Alpgiray M. Uğurlu – ‘Açık Kapılar Ardında’

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’nü Umut Subaşı’nın yönetmenliğini yaptığı ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ aldı.

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan – ‘Kıyıda’

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Eser Ağaçlı – ‘Karganın Uykusu’

Mansiyon Ödülü: Bir Gün 365 Saat – Leyla, Asya ve Reyhan

Geceden öne çıkanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde ilk olarak sahneye ‘Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü’nü alan usta oyuncular Kadir İnanır ve Türkan Şoray çıktı.

Burada konuşan İnanır, şunları dedi: “2013 yılından beri ağzımdan ‘barış’tan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Bu dünyanın en güzel ülkesi ve burada yaşayan milyonlarca insan koca ülkeyi festival alanına çevirecek. Hep bir ağızdan coşkuyla bağıracak: Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”

Şoray da ‘Atatürk’ün kadınlara verdiği haklar sayesinde bugün ödülü aldığını’ söyledi.

Barış Atay’dan sansürlenen belgesele destek

Festivalde ‘Öğrenci Filmleri Yarışması En İyi Kurmaca Film Ödülü’ sahibi ‘Karıncanın Ayak İzleri’ne ödül vermek için sahneye çıkan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Antalya Film Festivali’nde sansürlenen ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesele destek verdi:

“Sansüre karşı direnen bütün emekçi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum: Sizin çektiğiniz filmlerle mücadele edilecek arkadaşlar. Eğer sansür ısrarı varsa inadına sinema!”

Atay‘ın konuşması büyük alkış aldı.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle Antalya’da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

Altın Portakal Film Festivali jürileri, belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı.