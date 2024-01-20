Akşam Postası / 20 Ocak 2024

Adalet bakanı: AİHM, Kavala ve Demirtaş davalarına siyasi yaklaşıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Yunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarına ‘siyasi yaklaştığını’ öne sürdü.

Cumartesi Anneleri’nden Akşener’e ‘mertçe cinayet’ tepkisi

Siyasi cinayetler için ‘mertçe’ ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkiler dinmiyor.

Erdoğan AKP’nin İstanbul ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 37’si AKP, ikisi MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

2024 Milletler Ligi: Filenin Sultanları’nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2024 Milletler Ligi’nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,32 değer kazanırken, gram altın yüzde 1,15 değer kaybetti.

Motorine zam

Motorine 1 lira 15 kuruş zam geldi.

İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

İran uzaya yeni bir araştırma uydusu fırlattı. Uydu ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşti.

Hayranları Madonna’ya dava açtı

Hayranları, sahneye geç çıkan Madonna’ya dava açtı.