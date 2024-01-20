Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,32 değer kazanırken, gram altın yüzde 1,15 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 değer kaybıyla 1.969 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 kayıpla 13.239 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,32 değer kazanarak 30,1910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,43 azalışla 32,8760 lira oldu.
Geçen hafta 38,4520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 azalarak 38,3110 liraya geriledi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,78 kayıpla 34,8430 liradan alıcı buldu.