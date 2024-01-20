2024 Milletler Ligi: Filenin Sultanları’nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2024 Milletler Ligi’nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024’te ilk sınavını Miller Ligi’nde verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan ligin her haftasın dört karşılaşma oynayacak.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran’da Çin’in özel idari bölgesi Hong Kong’da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk sekiz sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

– 1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

– 2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

– 3. Hafta (Çin-Hong Kong)