Akşam Postası / 14 Ekim 2023

İsrail karşı saldırıda: 2 bin 215 Filistinli öldü, 8 bin 714 yaralı var

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 215’e yükseldiği bildirildi.

Ankara’da ‘facianın eşiğinden dönüldü’: YHT raydan çıktı, dört yaralı

Ankara Mamak’ta Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) test sürüşü sırasında raydan çıktı. Dört çalışan hafif yaralandı. CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu ‘facianın eşiğinden dönüldüğünü’ söyledi: “Oy ve şov uğruna hattı eksiklerine rağmen açtınız, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attınız.”

Okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.