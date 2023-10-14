Fransız sanatçı Saype, Hatay’da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı

Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkat çekmek amacıyla çizdiği, iç içe geçen tokalaşmış eller resmini tanıttı.

Fotoğraflar: AA

Saype, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu ‘Duvarların Ötesinde (Beyond Walls)’ isimli projesinin 19’uncu ayağını Hatay’da tamamladı.

Arazi sanatçısı, Hatay’ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde üç ayrı noktada tebeşir ve kömürden yapılan bir boyayla çim ve toprak üzerine freskler çizdi.

Yaklaşık iki haftada çalışmalarını tamamlayan Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde düzenlediği toplantıda eserini tanıttı.

Tanıtım toplantısına, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Saype, depremde yıkılan yerleri gördüğünde ‘çok derinden etkilendiğini’ anlattı: “Depremin üzerinden bir zaman geçti. Burada yaşanan çok ciddi bir yıkım ve acı var. Bunun hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum.”