Ankara’da ‘facianın eşiğinden dönüldü’: YHT raydan çıktı, dört yaralı

Ankara Mamak’ta Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) test sürüşü sırasında raydan çıktı. Dört çalışan hafif yaralandı. CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu ‘facianın eşiğinden dönüldüğünü’ söyledi: “Oy ve şov uğruna hattı eksiklerine rağmen açtınız, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attınız.”

Fotoğraf: Ulaş Karasu

Ankara-Sivas YHT Hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın katıldığı törenle 24 Nisan’da açılmıştı. Açılışa dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP başkan vekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılmıştı.

Yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde test edilen YHT, Ankara’nın Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönünde raydan çıktı. Ankara Valiliği olayda dört YHT çalışanın hafif yaralandığını duyurdu.

Kazadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ‘Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliğinin Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarmasıyla yapılacağını’ duyurdu.

TCDD’nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün 14.10.2023 tarihinde gece yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yapılan rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen tren saat 02:52 de Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında deray (raydan çıkmıştır) etmiştir. Deraya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durdurulmuştur.

Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam etmektedir.”

CHP’li Karasu X hesabından kazayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Defalarca uyardık, endişelerimizi dile getirdik ama dinlemediniz! Oy ve şov uğruna hattı eksiklerine rağmen açtınız, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attınız. Hırsınız, aklınızın önüne geçti. Bu gece yolcu trafiğine kapalı zaman dilimindeki rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen tren saat 02:52 de Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında raydan çıktı. Bu hatta neden bu kadar çok kaza oluşuyor? Allah korusun, yolcu taşıma sırasında kaza olsaydı ne olurdu? Araştırma önergemiz Meclis’te duruyor. Yanlıştan dönün hepsini bilimin ışığında araştıralım, hattı hizmete alalım. Geçmiş olsun!”