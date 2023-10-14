İsrail: Hamas, 126 İsrailliyi rehin aldı

İsrail ordusu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti.

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Times of Israel’in haberine göre ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca ordunun Gazze’ye saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu söyledi.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze’de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 54 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz gazeteci yaşamını yitirmişti