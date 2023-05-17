AKP’ye oy veren depremzedeleri hedef alan TikTok fenomeni gözaltına alındı

▪️Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al.

▪️Hiçbir şey yapmayız bundan sonra.

▪️Nereye oy verdin diye sorarlar adama.

▪️Kazanırsak affederiz, kazanmazsak bu böyle.

▪️Siz vatanınızı sattınız.



Ayşegül Didem Doğan isimli Tiktok fenomeni, seçim sonuçlarının ardından… pic.twitter.com/m98r4qMWwY