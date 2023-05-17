AKP’ye oy veren depremzedeleri hedef alan TikTok fenomeni gözaltına alındı

Eskişehir’de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde AKP’ye oy veren depremzedelere yönelik video yayınlayan TikTok fenomeni Ayşegül Didem Doğan gözaltına alındı.
Eskişehir başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerde AKP‘ye oy veren afetzedelere ‘hakaret içerikli provokatif paylaşım yapanlar’ olarak tanımlanan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Savcılık, TikTok‘ta Ayşegül Didem Doğan adlı kadın kullanıcının, paylaştığı bir videoda deprem bölgesinde AKP’ye oy verenlere ‘ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon’ içeren sözler sarf ettiğini savundu.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Doğan, Eskişehir’de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Doğan’ın viedosu birçok AKP’li hesap tarafından da paylaşıldı, tutuklanması istendi.