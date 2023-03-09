AKP’nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı için imza kampanyası başlatıldı

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı, üç yıl önce ”Kılıçdaroğlu aday olsun, ben de adayım” diyen AKP Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan için imza kampanyası başlattı.

Bülent Turan. (TBMM)

6 Mart’ta Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması üzerine AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın üç yıl önce “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım” dediği akla gelmişti.

Bunun üzerine Turan, sözleriyle ‘ironi’ yaptığını belirterek ”Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!” demişti.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı’ysa ilginç bir adım attı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için imza kampanyası başlattı.