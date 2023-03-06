AKP’den sürpriz bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması üzerine AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın üç yıl önce “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım” dediği akla geldi.

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Bugün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurdu.

Kılıçdaroğlu, adaylık ihtimalini ilk olarak 2020’de Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında AKP’li vekillerin “Aday ol” çağrısına karşı dillendirmişti.

AKP’li Turan da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyleyerek şunları demişti: “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım.”

CHP liderinin bugün adaylığının duyurulmasından sonra Twitter’dan “Hayırlı olsun” mesajı paylaşan Turan’a bu sözü hatırlatıldı.