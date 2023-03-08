AKP’nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı ‘ironi’ yapmış

Bizim için en iyi aday hep @kilicdarogluk dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!



Bir ironiyi bile anlamayacak kadar "siyasi kör" olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık:)



Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net. https://t.co/V9MNcltAwq pic.twitter.com/AmIwKGbnn0