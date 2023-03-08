AKP’nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı ‘ironi’ yapmış

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, üç yıl önceki ”Kılıçdaroğlu aday olsun, ben de adayım” sözlerinin ‘ironi’ olduğunu söyledi.
İki gün önce Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması üzerine AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ın üç yıl önce “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım” dediği akla gelmişti.
Turan, sözleriyle ‘ironi’ yaptığını belirterek ”Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!” dedi.