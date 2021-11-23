AKP’li vekil ‘çare’yi buldu: Eti gramla, domatesi taneyle alın

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ‘ekonomik sıkıntı’ya karşı ‘çare’yi buldu: “Normal şartlarda 1 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ adlı etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim.”

Demirbağ da şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler. Biz Suriye değiliz. Türkiye’yi ABD’nin talimatıyla Suriye’ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği kapı var, Türkiye. Ama bizim gideceğimiz bir yer yok. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo et yeriz, domates 2 kilo alıp yarısını dikkatle kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü iki tane üç tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak sağlığa da zaten çok faydalı değil. Biber alacağız. Üç tane alırız 1 kilo alacağımıza. Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Piyasadaki fırsatçılara tefecilere bu fırsatı vermeyelim derim.”