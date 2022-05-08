AKP’li Turan yine ‘sevgi dolu’: Bu bir gerizekalılıktır

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde katıldığı bir program dönüşü 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştiren muhalefete “Dangalak” diyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, feribot tercihinin haberleştirilmesini ‘gerizekalılık’ olarak niteledi.

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Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde katıldıkları iftar programı dönüşü, CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın geçiş ücretini ‘200 liracık’ olarak açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih etmişti.

Turan, katıldığı bir programda, köprü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştirenlere “Dangalak” demişti.

‘Fox TV, Halk TV, şunlar, bunlar‘

ANKA’nın aktardığına göre AKP’li vekilin, Çanakkale’nin Biga ilçesinde Ramazan Bayramı’nın birinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde şunları dediği ortaya çıktı: “Biz, il başkanımız ile beraber, Jülide Hanım ile beraber, her beraber bindik arabalarımıza, Gelibolu’ya Lapseki’den, köprüden gittik. Altı ayrı program yaptık. Son program iskelede, vapurun önünde, iftar programı. İftarımızı yaptık, vapur karşımızda. Köprü de bizim, vapur da bizim. Köprüden gittik, vapurla geri geldik. Ayıp mı, günah mı, yanlış mı? Bunu haber yapıyorlar koca koca televizyonlar; Fox TV, Halk TV, şunlar, bunlar. Tarafsız ya bunlar. Arkadaşlar, bakın, bu bir gerizekalılıktır. Gerçekten inanılır gibi değil.”

Günde 45 bin aracın ‘geçmediği’ Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Köprüsü’nde minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler 50 lira, otomobillerse Erdoğan’ın deyişiyle ‘200 liracık‘ ödüyor.

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil sürücüsünün cebinden çıkan paraysa 272 lira.

18 Mart’ta açılan köprünün günlük 45 bin araç geçiş garantisi var fakat günlük geçen araç sayıları verilen garantiden çok daha az.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün açılışından yaklaşık 10 gün sonra ortalama 6 bin araç geçtiğini açıklamıştı.

Muhalefet köprüdeki kur ve araç garantisi yüzünden kamunun borç yükünün arttığını söylüyor.

Yurttaşlar sosyal medya üzerinden bayram günlerinde köprüdeki boşluğa dikkat çekip geçiş garantisini hatırlatmıştı.