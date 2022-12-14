AKP’li Tayyar ‘siparişi’ verdi: İmamoğlu davasını seçimden sonraya bırakın

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın seçimden sonraya ertelenmesini istedi.

Şamil Tayyar, İmamoğlu davasının ertlenmesini istedi. (AA)

Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yeni duruşması bugün 11:00’de görülecek.

Dava öncesinde Twitter’dan paylaşım yapan Şamil Tayyar, İmamoğlu davasının seçimden sonraya bırakılmasını istedi.

“İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane…”

Şamil Tayyar’ın paylaşımı.

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

“Siyasi yasak gelirse ne yapacaksınız?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Vicdanıma ve ruhuma bu duyguyu yerleştirmiyorum. Ben hiç negatif düşünmeyi sevmem. Yarın kötü bir karar, böyle bir duygu hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum.

Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum”.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat duruşma öncesi “Hakim ceza verme eğiliminde olduğunu gösterdi” dedi.