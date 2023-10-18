AKP’li meclis üyesi Hitler’i ‘rahmetle andı’, CHP’li belediye başkanı ‘normal’ buldu

Samsun’un Atakum ilçesinin AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Sezen, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’i ‘rahmetle andı‘: “Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır.”

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Meclis toplantısında konuşan Sezen, İsrail’in Gazze‘deki hastaneye saldırısını hatırlatarak “İsrail bir terör devletidir” dedi.

İsrail’i kınadığını söyleyen Sezen, şöyle devam etti: “Tarihte herkes ırkçı diye Hitler’e kızar ama Hitler’in bir sözü vardır. ‘Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız’ demiş bir insan ve doğru. Bugün dünyayı karıştıran siyonist, Yahudi İsrail için Hitler’i bir kez daha rahmetle anıyorum ve İsrail’i kınıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu terör devletinin sonu gelecek. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır.”

Oturumu yöneten CHP’li belediye başkanı Cemil Deveci, bir üyenin itirazı üzerine, “Yani hepimiz duygusalız. Böyle, buna benzer tepki verebiliyoruz. İnsanız, gayet normal hiçbir itirazım yok ama yarın öbür gün sorunla karşılaşmayalım” dedi.

Hitler, 1920 ile 45 arası faaliyet gösteren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin lideri. 1933 ile 1945 arasında başbakanlık yapan Hitler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımında (Holokost) başı çekmiş, en az 6 milyon insanın ölümüne yol açmıştı.