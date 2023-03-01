AKP’li İBB’nin yaptırdığı Kağıthane Devlet Hastanesi depreme dayanıksız çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün depreme dayanıksız olduğu için boşaltılacağını duyurduğu Kağıthane Devlet Hastanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2005’te inşa edilmişti.

Fotoğraf: Google Haritalar

Koca’nın açıklamasının ardından ilk saatlerde hastanenin sitesinde inşa tarihinin dahil olduğu kurumsal bilgilere ulaşılabilirken, bir süre sonra kaldırıldı. Bunun yanında sitenin başka bir bölümünde bilgilere hala ulaşılabiliyor.

Ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Koca, İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi’nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınarak hizmete devam edeceğini açıkladı.

Taşınma işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağını belirten Koca, “Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarına, ilgili hastanelere ilişkin de sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağız” dedi.

Hastanenin kaldırılmadan önce sitesinde yer alan bilgiye göre hastane AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde belediyenin iştiraklerinden Sağlık AŞ tarafından inşa edildi.

18 Mayıs 2005’de imzalanan bir protokol ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2005 tarih ve 6995 tarihli onayıyla 75 kadro yataklı hizmete girdi.

Dönemin sağlık bakanı Recep Akdağ ve Topbaş tarafından törenle hizmete açıldı. 2007’den itibaren önce yataklı tedavi hizmeti vermeye başladı. Daha sonra ameliyathane açılmasıyla doğum hizmetleri de verdi.

Şişli Etfal sığmamış, ikiye bölünmüştü

Seyrantepe’de inşa edilen hastaneye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sığmamış, ikiye bölünerek bir kısmı Sarıyer Devlet Hastanesi’ne taşınmıştı. Kağıthane Devlet Hastanesi’nin nasıl sığacağı ve yerleşebileceği merak ediliyor.

Öte yandan Koca dün ayrıca tahliye edilmeye başlanan Cerrahpaşa Tıp ile ilgili de konuştu: “Bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi hastaneleri için de hem hizmetin devamı hem kıymetli bilim insanlarımızın hizmeti devam ettirmelerini sağlamak için bir gayret ve çaba içindeyiz.

Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklamaya gayret ediyor olacağız. Vatandaşlarımızın, bu dönemde tedirgin olmamasını ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum.”