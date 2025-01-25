AKP'li Dağ'dan Gezi açıklaması: Yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gezi Parkı olaylarını kast ederek “O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, zamanı geldiğinde tabii hesabını soracak” dedi.

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AKP İzmir Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde konuşan Hamza Dağ, şunları söyledi:

“Bugün Gezi olaylarından dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP genel başkanı, İzmir’de Gezi olaylarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirip, ‘Sürecin takipçisiyiz’ demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, zamanı geldiğinde tabii hesabını soracak.

O günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya’da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler, bugün deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılanıyorsa, zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman yargılanmayla karşı karşıya kalacaktır.

Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıkça sorulmuşsa bundan sonra da hukuk önünde sorulmaya devam edecektir.”