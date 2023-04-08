AKP’li Hamza Dağ: Muharrem İnce’nin performansı önemli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muharrem İnce’nin performansının önemli olduğunu belirtirken, kendi anketlerinde İnce’nin oy oranının yüzde 10 civarında olduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce. (Fotoğraf: AA)

Millet ittifakının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de, çoklu aday senaryolarında seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.

Muhalifler, oyların bölünmemesi gerekçesiyle Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’den adaylıktan çekilmesini istiyor.

CHP yetkilileri çok defa çekilmesi için görüşse de İnce teklifleri kabul etmedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Muharrem İnce faktörünü değerlendirdi.

‘Muharrem İnce faktörü var’

Dün, TV 100’de Candaş Tolga Işık’a konuşan Dağ, İnce’nin performansının önemli olduğunu ve kendi anketlerinde İnce’nin oy oranın yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

Dağ, şunları dile getirdi:

*Anketlerde parti olarak, cumhur ittifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Kendi anketlerimizde Muharrem İnce’nin yüzde 10 civarında oyu var.

*Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak.

*Muharrem İnce’nin performansı önemli. İnce’nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? İnce’ye kasımda, aralıkta, ocakta baktığımızda yok. Şubatta yüzde 0’lar, 1’ler… Marttan sonra yüzde 10’lu oyları konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni ‘7’li masanın’ adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması.