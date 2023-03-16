AKP’li eski MÜSİAD başkanı, ‘depremzede’ gibi gidip Kılıçdaroğlu’nu protesto etmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Malatya’da protesto edenin AKP’ye yakın Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Malatya şube eski başkanı Hüseyin Kalan olduğunu açıkladı.

Kalan, Malatya’da Yeşilyurt belediyesinde de AKP’den meclis üyeliği yapmıştı.

Hüseyin Kalan, kendini depremzede gibi göstermiş. (Twitter)

Dört gün önce Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki millet ittifakından siyasetçilerle Malatya’daki depremzedeleri ziyaret etmiş, burada ‘protesto’ edilmişti.

Özel, bu protestoyu yapanın MÜSİAD’ın eski başkanı Hüseyin Kalan olduğunu açıkladı. TELE1’de konuşan Özel, şunları anlattı:

*Konteynerin birinden birisi genel başkanımızı protesto etmeye başladı. İlk başta şaşırdım; konteynerden bir depremzede diye düşünüyorsunuz, ‘CHP zihniyetli, biz sizi biliriz, gidin buradan, falan.’ O sırada Veli Ağbaba (CHP Malatya milletvekili) o konteynere doğru döndü ve ‘Hüseyin bey, tanıdım sizi, gördüm sizi’ dedi. ‘Abi tanıyor musun’ dedim; ‘Hüseyin Kalan’ dedi, MÜSİAD’ın eski başkanı…

*Kendini bir depremzedeymiş gibi bir konteynerin içine sokmuş, oradan genel başkanımızı protesto ediyor.

*Foyası ortaya çıkınca, bu sefer döndü Saadet Partililere, ‘Yazıklar olsun size, Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor, siz nasıl olur da CHP’lilerle kolkola yürürsünüz…’

*Nasıl hakaretler falan… Bu normal bir şey değil.