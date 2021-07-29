AKP’li Aktay: ‘Açım’ diyenler sömürü yapıyor

AKP’den iki dönem milletvekili seçilen Prof. Dr. Yasin Aktay, göçmen sorunuyla ilgili görüşlerini anlatırken “Bugün bakmayın açız diyenlerin hiçbiri aç değil. Zaten aç olan insan ‘Açım’ diye bağırmaz. ‘Açım’ diyenler bu işin sömürüsünü yapan ve politize etmeye çalışan insanlardır” dedi.

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Halen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olan Aktay’ın “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Suriyelileri çekin bu ülke ekonomisi çöker” sözleri de tartışma yaratmıştı.

Habertürk’te katıldığı televizyon programında AKP’nin Suriye politikasının başından itibaren doğru olduğunu savunan Aktay şöyle konuştu: “Türkiye’de Suriye politikası konusunda başından itibaren ne yapıldıysa doğrudur. Hepsinin arkasında duruyor. Ekonomi konusunda benim paradigmam manevi boyutla irtibatlıdır. Ben rızka inanırım. Rızkın Allah’tan olduğuna inanırım. Toplum olarak böyle inanırız. Rızk Allah’tandır. Misafir bereketiyle, rızkıyla birlikte gelir. Zannetmeyin bugün açız diyen insanların hiçbirisi aç değil. Zaten aç olan ‘Açım’ diye bağırmaz. ‘Açım‘ diyen bu işin sömürüsünü yapan insanlardır ve işi politize etmeye çalışan insanlardır.”