AKP’de üç il başkanlığına atama

AKP’de milletvekili adaylığı için boşalan İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlığı koltuklarına atama yapıldı.

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AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir il başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük il başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman il başkanlığına Murat Öztürk’ün atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.