AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Kızılay’ ve ‘deprem’ önergeleri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin gündeme ilişkin Kızılay ve depremle ilgili grup önerileri AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Deprem sürecindeki eksikliklerde öne çıkan kurumlardan birisi Kızılay. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi de sattığı ortaya çıkmıştı.

Genel kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Partinin ‘Kızılay’, HDP’nin ‘deprem’ ve CHP’nin ‘depremin tarımsal üretime etkileri’ konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, üç partinin de önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, ‘Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu’ teklifinin görüşmelerine geçildi.