AKP sözcüsü: Terör örgütünün günler içinde silah bırakmasını bekliyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün günler içinde kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istemişti.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atılmıştı.

DEM Parti heyeti geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşmüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtmişti.

28 Nisan’da bir açıklama yayınlanan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürmüştü.

Çelik’in gündemle ve süreçle ilgili açıklamaları özetle şöyle:

‘KKTC’yi inkar ederek varılacak yer yok’

* Sayın Cumhurbaşkanımız KKTC’de ifade ettiler. Kıbrıs Türk davası bizim en öncelikli davalarımızdan birisi, Bununla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.

* Halen Rum tarafından verilen mesajlar adada iki halk ve iki devlet olduğunun kabulünün inkar edildiği yaklaşımlar. Kim ne derse desin adada iki egemenliğe sahip halk var. Bu çerçevede bir diyalog zemini olacaksa olunacak. KKTC’yi inkar ederek varılacak hiçbir yer olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz.

‘Terörsüz Türkiye’yle Sırrı Süreyya’nın hatırasına gönderme yapmış olacağız’

* Arkadaşımız, dostumuz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurladık. Uzun yıllardır tanışırız, konuşuruz.

* Biraz sağlığına dikkat etmemiz gerektiğini ifade ederken o ‘Şu sonuca ulaşalım sonra ilgilenelim’ diyordu. Bunun için tüm mesaisini, kapasitesini kullanıyordu. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğine vurgu yapıyordu.

* İnşallah terörsüz Türkiye’ye ulaşarak Sırrı Süreyya’nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış olacağız. Bir kere daha değerli ailesine, yüce Meclisimize, DEM Parti ailesine başsağlığı diliyorum.

‘Topyekün siyaset kurumuna saldırı olarak değerlendiriyoruz’

* CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’e alçakça saldırı yapıldı. Bir kere daha lanetliyoruz. Yapılan saldırıyı topyekün tüm siyaset kurumuna yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasiye ve kendimize yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz, lanetliyoruz.

‘PKK’nın silah bırakması dönüm noktası olacak’

* İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün günler içinde kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz. Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır.

* PKK’nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis’ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli’nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır.

* Yan yollara sapmadan ana yoldan ilerleyerek milletimizin değerlerinden vazgeçmeksizin bu yolda yürümek esas olmalıdır. Bundan sonrasında da bu hassasiyetle parti ve Cumhur İttifakı olarak sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Süreci takip ediyoruz.