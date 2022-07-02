AKP kurucusu Çelik de ‘kral çıplak’ dedi

AKP’nin kurucularından eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçtiğimiz günlerde ‘kral çıplak’ çıkışıyla ses getiren Bülent Arınç’ın sözlerine destek verdi: “Eğer Türkiye’de hukuksuzluklar, adaletsizlikler varsa bunları dile getirmek ‘kral çıplak’ demekse kral çıplak.“

Çelik, altılı masadaki beş partinin CHP’yle ittifak kurmasının ardından AKP’lilerin “şapkasını önüne alıp düşünmesi” gerektiğini söyledi.

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Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğinde konuşan Arınç, partiden bazı isimleri ve ‘yandaş’ gazetecileri eleştirip “Kral çıplak demenin zamanıdır” demişti. Arınç’ın bu yöndeki sözleri AKP’li birçok ismin tepkisiyle karşılanmıştı.

AKP’nin kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Arınç’ın bu sözlerini desteklerken, AKP’nin politikalarını eleştirdi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Çelik, AKP’nin MHP ile ittifakının muhafazakâr Kürt seçmeni küstürdüğünü, yargının muhaliflere karşı sopa olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Çelik, altılı masadaki beş partinin inançları ve dünya görüşleri bakımından AKP’ye daha yakın olduğunu ancak CHP ile ittifak yaptıklarını belirterek, AKP’lilerin “şapkasını önüne alıp düşünmesi” gerektiğini söyledi:

“Otoriterleşme zıtları birleştirir. Birbiriyle bir araya gelmesi mümkün olmayanları otoriterleşme bir araya getirir. Şimdi, Sayın Ali Babacan, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Gültekin Uysal ve Sayın Meral Akşener. Beş isim sayıyorum. İnançları, dünya görüşleri, hayatlarını tanzim etme biçimleri bakımından AK Parti’ye mi daha yakın CHP’ye mi? AK Parti’ye ama CHP’yle ittifak kuruyorlar. AK Partililerin bunu oturup düşünmesi lazım. Şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım.”

Çelik’e göre de ‘kral çıplak’

Çelik, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” sözlerini de destek verdi: “Türkiye’de hayat pahalılığı var. Ben iktidar mensubu olduğum için, ‘Yok canım her şey güllük gülistanlık, ne hayat pahalılığı’ dersem ben saygınlığımı kaybederim. ‘Hayat pahalılığı var, enflasyon yüksektir’ demek eğer ‘kral çıplak‘ demekse, eyvallah kral çıplak. Eğer Türkiye’de hukuksuzluklar, adaletsizlikler varsa bunları dile getirmek ‘kral çıplak’ demekse kral çıplak. Sayın Arınç’ın kastettiği bu. Türkiye’de bütün siyaset şahısların etrafında yapılır. Bugün de siyasetin ve muhalefetin Sayın Erdoğan’ın etrafında dönmesini doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan bir fanidir ya. Bence ilkeler üzerinden, prensipler üzerinden siyaset yapılması gerekiyor. İşi sadece şahıslar üzerinden ele almak çok doğru sonuçlara bizi götürmez.”

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