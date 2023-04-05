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Yaramazlara biraz batar!

AKP aday adayları, gazeteci Zafer Şahin’i bunaltmış

İktidara yakın gazetecilerden Zafer Şahin, AKP aday adaylarından sık sık destek talebi geldiğini söyleyerek isyan etti.

AKP aday adayları Zafer Şahin'den destek istemiş. (AA)
AKP aday adayları Zafer Şahin’den destek istemiş. (AA)

Kanal D Haber Ankara Temsilcisi Şahin, ’Zorunlu açıklama’ olarak paylaştığı mesajına şunları yazdı: “Aralarında çok sevdiğim dostlarımın da olduğu birçok insandan gelen ‘Milletvekili adayıyım, bana destek ol’ gibi taleplerden çok yoruldum.  Üzgünüm, çünkü senden yardım isteyen birini geri çevirmek kötü bir şey. Ama benim öyle bir gücüm yok kardeşim. Bana mı soracaklar kimi vekil yapalım diye! Herkesin yolu açık olsun.”


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