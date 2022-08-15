AKOM uyardı: Yağış etkisini artıracak

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Anadolu yakasında daha etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını belirterek uyardı.

AA’nın aktardığına göre, yağış Anadolu yakasında, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir’de etkili oluyor. Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

Avrupa yakasında da yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Şile Otoyolu Ihlamurkuyu kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, iki hafif ticari araç ve beş otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şile yolu dere taşması nedeniyle ulaşıma kapandı. Beykoz’da da dere taşması sonucu Küçüksu mahallesinde su baskınları yaşandı. Kağıthane deresi de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

Pendik’te Dumlupınar mahallesinde iddiaya göre bir binanın çatısında yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

Trafik kazaları meydana geldi

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 11:25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 56 ölçüldü.

Sağanak sonrası Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını da su bastı.

Tramvay seferleri sadece Kabataş – Karaköy ve Bağcılar – Sirkeci istasyonları arasında yapılıyor.

Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri

AKOM Twitter hesabından yaptığı duyuruda yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını belirterek, “Öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir” dedi.

Sarıyer Belediyesi de ‘dışarı çıkmayın’ uyarısında bulunarak “İlçemiz yoğun bir yağış altında. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın ve özel araçlarınızı kullanmayın” dedi.

Yalova ve Bursa’da da sağanak

Öte yandan Yalova ve Bursa’da da görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah başlayan ve devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti kazalar meydana geldi.

Bursa’da Mudanya’da daha etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken evlerin çatıları uçtu. Su baskınlarının meydana geldiği kentte trafik kazaları da yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı esnaf sabah açmaya geldiği iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

İmamoğlu: Telafi edilemez noktada olan sorun yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sorunların atlatıldığını bildirerek İstanbullulara “mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın” uyarısında bulundu.

İmamoğlu, AKOM’da yaptığı açıklamada, İstanbul’un büyük meydanlarının hiçbirinde sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Su birikintileriyle ilgili sorunlar atlatıldı. Şu ana kadar bir yaralanma, kaza ihbarı almadık. Su baskınlarıyla ilgili çok yoğun, telafi edilemez noktada olan bir sorun yok. Gelen ihbarlara hızlıca müdahale ediliyor. Yağmur ayrılana kadar lütfen konumunuzu değiştirmemeye, trafiğe çıkmamaya gayret ediniz. Bu yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattığımızı ifade edebilirim. 6 bine yakın çalışanımıza teşekkür ediyorum” dedi.