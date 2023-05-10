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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yeni Şafak’tan çark ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi saldırıya uğrayan muhalefeti, kendi provokasyonunda olay çıkarmakla, milleti tahrik etmekle suçladı. İktidar ortağı Destici; “PKK ve işbirlikçilerine dadaşlar, meydanı boş bırakmaz” sözleriyle tüy dikti.

Ama baktılar, millet hoş karşılamıyor, aleyhlerine dönüyor. Hemen dönmeye başladılar. Yeni Şafak’tan çark ettiler. Taşlı saldırı, meğer FETÖ işiymiş. “Erzurumlular şeytan taşlamış” diyen yazarlarına anlatsınlar önce. Buna inansa suç ve şiddet sevdalısı gibi delice alkışlar mıydı?


“Bu kitapsızlara milletimiz gereken dersi verecektir” kapsamında sevinçle karşılayan, onlar değildi sanki. Ateşe benzin dökmemek, şiddete teşvik etmemek, suçu ve suçluyu övmekten kaçınmak çok umurlarındaydı ya!

Sanırsınız, ters teptiğini görmeseler; Konya’da da “şeytan taşlama” çağrılarıyla sokağı kaşımaya, kışkırtmaya devam etmeyeceklerdi.

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