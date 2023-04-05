Akif Beki: Seccade silahına Diyanet’ten veto

Diken sitesinden Bilal Çelik, Diyanet’in Alo Fetva hattına seccadeyi sormuş.

Görevli hocanın cevabı kitabın ortasından, dört dörtlüktü.

Hurafecilerin elinden, kullanmak için kutsallaştırdıkları silahı almış. Seccade istismarına geçit vermemiş.

Diyor ki:

“Seccade sermek gerekir mi? Hayır gerekmez. Bütün yerler insana mescittir. Mesela temiz topraktır, gidersiniz toprağın üzerinde direkt namaz kılarsınız. Yani seccadenin özelliği, kutsiyeti yok. Temizlik için kullanılan, elbiselerimiz gibi bir şey.”

Zaten 14 Mayıs’ta, kimin daha dindar olduğunu, kimin âhiretimizi kurtaracağını seçmeyecek millet.

Bu dünyada memleketi kim daha iyi, adil, dürüst, hak ve hukukla yönetir? Haksızlığa, yalana, iftiraya kim yüz vermez? Kim ayrımcılık, kayırmacılık, yolsuzluk yapmaz ve yaptırmaz? O siyasetçi seçilecek.

Sandıkta hesabı sorulacak şey de seccadeye kazara ayak basmak değil. Öyleymiş gibi gösterildiğine bakmayın siz.

Akif Beki’nin yazısı