Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının gözleri Türkiye’deki seçimde, demişti.

Gözleri niye bizim seçimde ve AK Parti’nin alacağı neticede olabilirdi ki?

TÜGVA konuşmasından beri bunu anlamaya çalışıyorum.

İstanbulluların, İmamoğlu ya da Kurum’u belediye başkanı seçmesi Suudluyu, Dubailiyi, Mısırlıyı ne alakadar ediyor meselâ?

Erdoğan’ın Mersin konuşmasıyla Ramazan’ı birleştirerek ancak anlamlandırabiliyorum.

Ramazan’da İnci Taneleri dizisinin Dilber dansı sahnelerine bile ara verilecekti.

AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu da buna uyarsa sorun çıkacağını sanmam. Ramazan boyunca Dilber dansına kalkmasın yeter.

Geriye, hak ve rüşvet yiyenlerin de bir aylık Ramazan molasına girmesi kalıyor. TV’de pavyon sahneleri bile uygun kaçmazken herhalde mübarek gün hak ve rüşvet yemeye devam etmeyeceklerdir.

Tabii ya, neden olmasın; İslam dünyası, tam da bu sebeple hak ve rüşvet yiyicilerimizin ne yapacağını meraktan bizi gözlüyor olabilir.

Akif Beki’nin yazısı