Akar ve Fidan dörtlü zirve için Moskova’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanlarıyla istihbarat başkanları arasında geçecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.
Akar ve Fidan’ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı’nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.
Akar ve Fidan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani’nin yanı sıra söz konusu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.
Akar’ın toplantı kapsamında ikili görüşmeleri de olacak.
Üç hafta önce de aynı ülkeler Moskova’da dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde toplanmıştı.