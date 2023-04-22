Ajda Pekkan, konserinde ‘Kızılcık Şerbeti’ arası verdi

Türkiye’nin ‘süperstar’ı Ajda Pekkan, Antalya’daki sahnesinde konsere ara verip ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi ekibine sevgi ve selamlarını iletti.

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Antalya’da dün akşam sahneye çıkan Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih’i, Doğukan Güngör de vardı.

Güngör’ü gören şarkıcı, konsere kısa bir ara vererek RTÜK tarafından beş hafta yayın durdurma cezası verilen diziye desteklerini iletti:

“Bayılarak izliyorum, cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. Ama bu benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin.”

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Güngör ise şunları kaydetti:

“İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az.”

Ne olmuştu?

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde iktidar çevresi tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlatmıştı.

Kanal avukatlarının kararın durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme RTÜK’ten savunma istemişti.

Mahkemenin cezayı onaylamasının ardından Kızılcık Şerbeti’nin cuma akşamı yayınlanması gereken yeni bölümü ekranlara getirilmemişti.

Bu sezon 32’nci bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanan dizinin bu sezonki bölüm sayısı yasak nedeniyle 27’ye düştü.