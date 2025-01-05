Airjet: Tek şarjla 200 kilometre uçabiliyor

Çin merkezli bir şirket tek şarjla 200 kilometre uçabilen, neredeyse tamamen karbonfiberden üretilmiş Airjet’i tanıttı.

Fotoğraf: GAC Group

GAC Group AirJet’i sürdürülebilir hava taşımacılığı alanındaki çalışmalarını genişleterek GOVY adını verdiği eVTOL (dikine kalkıp inebilen elektrikli araç) odaklı yeni markasının çıkış aracı olarak piyasaya sürecek. Bu, GAC’nin iki yılda ikinci uçan araba konsepti. AirJet daha geleneksel bir eVTOL yaklaşımı benimsiyor.

Kompozit kanatlı uça aracın yüzde 90’dan fazlası karbonfiberden yapılmış. Bu nedenle aynı boyuttaki bir araç gövdesinin sadece üçte biri ağırlığında. Bu da daha uzun uçuş olanağı sağlıyor.

AirJet, ‘1+1+X’ oturma düzeni, otonom uçuş yetenekleri ve lüks bir kabine sahip. eVTOL, yedek güç kontrol sistemleri, gerçek zamanlı izleme ve güvenli bir uçuş sağlamak için engel algılama gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılıyor.

Şu anda AirJet’in menzili 200 km ancak GAC gelecekteki katı hal pilleriyle menzelin 400 kilometreye çıkarmayı planlıyor.

Şirket, eVTOL’leri için uçuşa elverişlilik sertifikasyonunu 2025’te başlatmayı, bir montaj hattı kurmayı, ön siparişleri alarak alçak irtifa mobilitesinin ticarileştirilmesini hedefliyor. Bu adımlar, uçan arabaların pazara sunulmasını hızlandıracak.

GAC ayrıca, kusursuz akıllı mobilite için kara ve hava taşımacılığını birleştiren Robo-AirTaxi sistemini de duyurdu. Sistem, 20 kilometrenin altındaki şehir içi yolculuklar için çok rotorlu GOVY AirCar’ı ve 200 kilometreye kadar orta menzilli seyahatler için AirJet’i kullanacak.