Avrupa'da 'uçan taksi' projesi finansal krizle karşı karşıya

Avrupa’da elektrikli uçan taksi projesi finansal zorluklar nedeniyle ilerleyemiyor. Almanya’da bu alanda faaliyet gösteren ‘Volocopter’ ve ‘Lilium’ gibi şirketler, ciddi nakit sıkıntısıyla karşı karşıya.

Fotoğraf: lilium.com

Uçan taksilerin ilk rotalarının havaalanları ve şehir merkezleri arasında olması bekleniyor. Ancak kârlılık konusunda ciddi endişeler var. Pillerin sık sık değiştirilmesi ve pilot maliyetleri, işletme giderlerini artırıyor.

TRT Haber‘in aktardığına göre Volocopter, bu yılki Paris Olimpiyatı’nda elektrikli iki kişilik ‘VoloCity’ hava aracını kullanmayı planlamıştı. Ancak bu hedef gerçekleştirilemedi ve şirket sadece tanıtım uçuşları yaptı.

Nisanda da Volocopter Alman hükümetinden 100 milyon avro kredi istemiş ancak beklediği desteği görememişti.

Şimdilerdeyse Çinli otomobil üreticisi ‘Geely’nin 95 milyon dolarlık bir yatırım karşılığında Volocopter’in yüzde 85 hissesini alması bekleniyor. Bloomberg’e göre bu anlaşma olursa gelecekte elektrikli uçan araç üretimi Çin’e kayabilir.

Diğer yandan bir başka Alman girişimi olan Lilium, dikey kalkış ve yatay uçuş sağlayan 30 elektrikli jet motoruyla yenilikçi bir uçan taksi tasarlamış ve şirket, 780 adet ön sipariş almıştı.

Ama finansal sıkıntılar Lilium’un operasyonlarını da sekteye uğrattı. Şirket kasımda iflas sürecini başlattı. ve Nasdaq borsasından çıkarıldı. Yeni uçakların üretimi devam etse de finansman sorunları projeyi etkiliyor.

Britanya’nın elektrikli hava aracı pazarındaki en büyük oyuncularından biri olan Bristol merkezli ‘Vertical Aerospace’, de bu yıl ilk başarılı serbest kalkış ve iniş testlerini gerçekleştirdi.

Ancak tıpkı diğerleri gibi mali bir krizle karşı karşıya olan Vertical Aerospace, en büyük alacaklısı ABD merkezli Mudrick Capital’e borçları karşılığında hisselerini satacak.

Uzmanlara göre bu yatırımlar Tesla benzeri bir dönüşüm yaratma umuduyla yapılıyor. Ancak projelerin geleceği, yatırımcıların sabrı ve pazarın bu yenilikçi araçlara nasıl tepki vereceğiyle belli olacak.