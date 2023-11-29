Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Evleneceklere 150 bin lira kredi

Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete‘de yayımlandı. Buna göre fondan yeni evlenecek gençlere 150 bin lira iki yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredide dört yılda geri ödeme şartı var. Uygulamaya 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden başlanacak.

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Aile ve Gençlik Fonu’nun amacı aile müessesesini ve gençleri destekleyecek kaynağın oluşturmak.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplamda beş kişiden oluşacak.

Fon’u yönetecek olan kurul, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemede yetkili olacak.

Kanun kapsamında yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk iki yıl ödemesiz, dört yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan fonun kredi miktarı her yıl artacak.