Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığına karşı uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘evlilik kredisi’ vaadiyle dolandırmalara karşı uyardı. Bakanlık, resmi açıklamalar dışındakilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki açıklamada şunlar kaydedildi:
*Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz!
*Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız.
*Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.