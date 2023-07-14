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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığına karşı uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘evlilik kredisi’ vaadiyle dolandırmalara karşı uyardı. Bakanlık, resmi açıklamalar dışındakilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Bakanlığın Twitter hesabındaki açıklamada şunlar kaydedildi:


*Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ‘evlilik kredisi’ vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz!

*Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız.

*Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

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