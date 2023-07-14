Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığına karşı uyarı

❗️Önemli Duyuru



Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza “evlilik kredisi” vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz!



Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu…