MESUDE DEMİR

İstanbul’daki toplam sekiz sendika ve dernekle İstanbul Tabip Odası (İTO) 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi taleplerini yineledi. Aile hekimliği çalışanları 2-5 Aralık’ta iş bırakacak.

Aile hekimliği çalışanları: Aklımızla dalga geçmekten vazgeçin

Hekimlerin ‘Eziyet yönetmeliği’ dediği yeni yönetmelikle ilgili dün (26 Kasım) İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı yapıldı.

Kasımda üç gün, bu ay da beş gün iş bırakmalarının tek sorumlusunun çözüm yolu bırakmayan Sağlık Bakanlığı olduğunu belirten aile hekimliği çalışanları, “Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Yönetmelik geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın bu yönetmelikle kendi çalışanlarına eziyet etmekte ısrar ettiğinin söylendiği ortak açıklamayı yapan sendikalar şu şekilde:

AHESEN (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası), Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim-Sen İstanbul Şubesi, Hekim Birliği Sendikası, İSAHED (Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru, ATT, Hemşire ve Ebe Derneği), İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği), İstanbul Tabip Odası SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) İstanbul Şubeleri.

Bakanlığın dört bir koldan sahada yönetmeliği güzellediğini ve aile sağlığı merkezleri ziyaretleri yaptığını ‘hayretle’ takip ettiklerini belirten sağlık çalışanları ortak açıklamalarında şunları söyledi:

“Bu güzellemeleri yaparken şunları da söylüyor musunuz çok merak ediyoruz!

Kayıtlı hasta sayınızı düşürüyoruz, üstüne altı ayda bir size başvurmayan kişiler için yarı ücret vereceğiz burdan bakanlık olarak her ay milyarca liranızı maaşlarınızdan keseceğiz diyor mu mesela?

Size kayıtlı hastalarınız yılda yediden fazla hastaneye başvurursa bunun sorumlusu sizsiniz biz bakanlık olarak bu sayıları düşüremedik siz düşüreceksiniz yoksa ek ödeme alamazsınız diyor mu?

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nde yazan hekimin tedavide özgür olması maddesini pek kaale almadık, yazdığınız ilaca göre size ek ödeme verip vermemeye karar vereceğiz diyor mu?

Günde 60-70 hasta bakıyorsunuz bu poliklinik sayılarıyla kronik hastalık takibi yapmak mümkün değil ama yapamazsanız size ek ödeme vermeyeceğiz üstüne sözleşmenizi yenilemeyip işinize son vereceğiz diyor mu?

Hastalarınızın usulsüz istekleri olsa bile onları memnun etmek zorundasınız, müşteri memnuniyeti temel prensibimiz yoksa ek ödeme alamazsınız diyor mu?

Matematik sınırlarını zorlayarak size özel formül yazdık. Bu formüle göre size ek ödeme verip vermemeye karar vereceğiz diyor mu?

Size ödenen aylık maaş hakkettiğiniz tek kalem ücret değil her ay sizin performansınıza göre değişecek parça parça ödemelerin birleşimi ile oluşacak ve aldığınız ücretin üçte biri ancak emekliliğinize yansıyacak, emeklilik ikramiyenizle bir araç bile alamayacaksınız, maaşınız da yoksulluk sınırının altında olacak diyor mu?

Yeni yönetmeliğe göre yaptığımız maaş simülasyonunda Türkiye ortalaması maaşınız düşüyor, imkansızı başarıp altı ayda bir tüm hastalarınızın size başvurmasını sağlarsanız, hastalarınızın yediden fazla hastaneye başvurmasını engelleyebilirseniz, az antibiyotik- ağrı kesici – mide ilacı yazarsanız, herkesi memnun ederseniz, kapıya gelen her hastaya bakıp üstüne kronik hastalık izlemlerini yaparsanız ancak o zaman maaşınızı arttırırız diyor mu?

Aklımızla, emeğimizle dalga geçmekten vazgeçin!”