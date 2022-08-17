Aile Diş Hekimliği uygulaması üç pilot ilde başlıyor

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Aile Hekimliği‘ sistemiyle benzer bir model olan ‘Aile Diş Hekimliği’ uygulaması pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük’te hayata geçirilecek.

AA’nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla hayata geçirmeyi planladığı modelin hazırlık aşamaları tamamlandı.

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan ‘koruyucu ağız ve diş sağlığı’ çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak. Böylelikle 0-12 yaş aralığındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün olacak.

e-Nabız üzerinden takip imkanı

Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için alt yapı çalışmalarını da sürdüren bakanlık, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmesini planlıyor.

Sistemle birlikte ebeveynler, çocuklarının ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek.