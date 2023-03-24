Ahmet Taşgetiren: Kandil’den ‘Kılıçdaroğlu’nu desteklemek yanlış’ diye mektup gelse

“Meclis’te Kürt sorunu gündeme gelir ve HDP malı götürür!” Böyle bir şey mümkün mü? Kamuoyu diye bir şey yok mu? Kim hangi ülke sorununun çarpık çözümlenmesine rıza gösterir?

Belki bu tarz bir yöntem, HDP’nin başka ilişkilerden kurtulmasının da yolunu açar. HDP heyeti, Meclis’te konu görüşülürken ikide bir dışarı çıkıp Kandil ya da İmralı ile telefon trafiği mi işletecek?

(…) Niye konuşmuyor sayın Cumhurbaşkanı? Bu partiyi yok mu farz ediyor? HDP oyları başka, parti başkaymış! Nasıl bir mantık bu? Diğer partilerin yönetimleri ile tabanları da mı farklı o zaman?

Herkes biliyor ki, sadece bu tavır bile, bu ülkenin Kürtlerinde “Ayrımcılık bilinci”ni besliyor. Aynı Kürt seçmen, AK Parti’ye oy verdiğinde makbul, HDP’ye oy verdiğinde bölücü oluyor. Ya da ne oluyor birisi söylese ya!

Şimdi İmralı’dan bir mektup gelse ve o mektupta “HDP yanlış yaptı, Kılıçdaroğlu’nu desteklemek yanlış” gibi bir ifade bulunsa, sizce o mektup Cumhur İttifakı aktörleri tarafından tüm tv’lerde yayınlatılır mı yayınlatılmaz mı?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı