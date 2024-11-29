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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı

Yerine kayyım atanıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

Osman Yalçın ve Ahmet Özer. Fotoğraf: Instagram

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.


İstanbul başsavcılığı Özer hakkında ‘terörizm finansmanı’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Soruşturmada PKK liderlerinden Duran Kalkan’ın talimatıyla belediye başkanlığına yerleştirilmekle suçlanan Yalçın’ın evine operasyon düzenledi. Ancak evde olmadığı öğrenildi.

Halen Esenyurt Belediye meclis üyesi olan Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü gibi birimlerden sorumluydu.

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