Ahmet Kural-Murat Cemcir küslüğü: Biri ‘kırgınlık’, diğeri ‘bıkkınlık’ dedi

Sıkı dostlukları ve birlikte yer aldıkları projelerle bilinen Ahmet Kural ile Murat Cemcir arasındaki küskünlük oyuncuların art arda yaptığı açıklamalara bakılırsa bitecek gibi değil.

Murat Cemcir (solda) ve Ahmet Kural.

Sinema dünyası bu ara kavgalar ve küslüklerle çalkalanıyor…

İki dev yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki 17 yıllık küslüğü konuştuğumuz bugünlerde, bir gelişme de sıkı dostluklarıyla bilinen Ahmet Kural-Murat Cemcir cephesinden geldi.

‘Düğün Dernek’, ‘Kardeş Payı’, ‘Çalgı Çengi’ gibi yapımlarda birlikte yer alan ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği bir süredir biliniyordu. Küslüğün boyutu Cemcir’in, Kural’ın düğününe katılmamasıyla ortaya çıkmıştı.

Cemcir, o dönem düğüne neden katılmadığını “Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur” sözleriyle açıklamıştı.

Kural, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında “Murat Cemcir ile küs müsün?” sorusuna “Birbirimize uzun bir süredir kırgınız” diyerek yanıt vermiş ancak niyesini kendisine saklamıştı: “Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler. Durumumuza üzülüyorum, biz bu yola beraber çıktık. Bir anda küsüp gitmek kolay değildir. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz düşman olacak insanlar değiliz.”

Cemcir ise önceki gün katıldığı bir sergide, eksi dostunun ‘kırgınlık’ açıklamasına “Kırgınlık değil bıkkınlık var” diyerek yanıt verdi:

“Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!”