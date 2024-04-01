Ahmet Hakan: Vatandaş hükümete bir uyarıda bulunmak istedi

AK Parti’ye oy vermeyen seçmenin duygusu şöyle gelişti:

“Nasıl olsa Erdoğan oylanmıyor, nasıl olsa Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devam ediyor, nasıl olsa Erdoğan açısından bir sorun yok. O zaman uyarımızı yapabiliriz.”

Tabii ki birçok faktör var sonuçları belirleyen.

Bu o faktörlerin en önemlisi.

ERDOĞAN’ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı balkon konuşmasını dikkatle dinledim.

İrtifa kaybını kabul etmesi önemliydi. Çünkü her şey kabulle başlar.

Milletle inatlaşmayacağını söylemesi önemliydi. İşin sırrı buradadır.

Özeleştiri yapacaklarını belirtti. Bunu ciddi biçimde yapmak zorundalar.

Demokrasi vurgusu yaptı.

Bunun önemi şurada:

Kazanılan seçimin ardından demokrasi vurgusu yapmak kolaydır. Önemli olan kaybedilen seçimin ardından demokrasi vurgu yapmaktır.

Milli iradeye saygı mesajı verdi. Bütün başkanları kutladı. Ayrımcılık yapmadı. Kucaklayıcı bir yaklaşım sergiledi.

Tam olarak Erdoğan’- dan beklediğim bir konuşmaydı. Hiç şaşırmadım.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, artık siyasetin önemli aktörleri haline gelmiş durumda.

Kılıçdaroğlu’nun ardından lider olarak girdiği ilk seçimde CHP’ye zafer kazandıran Özgür Özel, rüştünü kanıtlamış oldu.

CHP, makus talihini ilk kez yendi. Yıllardır yaşadığı seçim mağlubiyetlerinin ardından ilk kez zafer kazandı.

Ahmet Hakan’ın yazısı