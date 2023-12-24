Ağrı kültür ve turizm müdür vekili ‘çocuk istismarından’ tutuklandı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., ‘çocuk sporculara istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Gazeteci Metin Cihan X hesabından, müdürün, çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı.

Cihan, müdürü ifşa etmeye karar veren çocukların ellerindeki kayıtların ‘şüpheye yer bırakmayacak kadar açık’ olduğunu ifade etmiş, kanıt olarak da müdüre ait görünen bir Instagram mesajlaşmasının görüntüsünü paylaşmıştı.

Paylaşımlardan kısa süre sonra Ağrı Valiliği, Erkan K. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında dün Yozgat’ta gözaltına alınan Erkan K., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.