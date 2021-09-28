Ağaoğlu, Milas’ta ormanı talan edecek ‘kasaba’ projesini övdü

Yüzlerce kuş türünün yaşamını tehlikeye atacak olan Muğla’nın Milas ilçesinde yapılacak ‘kasaba’ projesi hakkında inşaat şirketi Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen şirketin Milas-Bodrum havaalanına yakın bir arazide 30 bin kişilik yeni bir projeye başlayacağı ortaya çıkmıştı.

Ağaoğlu şirketi kamuoyuna eksik bilgiler yansıdığını öne sürerek bugün bir basın açıklaması yayınladı. Söz konusu projenin ‘sürdürülebilirlik’ anlayışına göre yapılacağı savunulan açıklamada bazı sertifikaların alındığı da anlatıldı.

Ağaoğlu, içeriğinde yapılan değişikliklerle, orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açmasından korkulan Turizm Teşvik Kanunu’ndan ‘faydalanacak’ ilk şirket. Bahsedilen projeyse Bodrum’la Milas arasındaki 4,8 milyon metrekare arazi üzerine yoktan bir kasaba konduracak olmasıyla eleştirilmiş, öngörülen yapıların bölgedeki yaban hayatı ve bu hattı göç yolu olarak kullanan kuşların yaşamını derinden etkileyeceğine dikkat çekilmişti.

‘Oturma alanı yüzde 10’u geçmeyecek’

Ağaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Proje dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceği öngörülmektedir. Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlanmaktadır.

Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır.

En büyük altyapı yatırımının insana olduğu bilinci ve ‘Yaşam Mimarı’ iddiamızı yansıtacak, tamamıyla bölgenin ruhuna uygun yatay bir mimaride hayata geçirilecek projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosu görev almaktadır.

‘Kuş bilimci akademisyenlerle çalışıyoruz’

Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir.

Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.

‘Ağaç ve bitki serası geliştirildi’

Sosyal medyada cevap vermekten dahi hicap duyduğumuz ve yanan orman arazileri üzerine bir proje geliştirileceği yönündeki iddiaları da üzülerek izlemekteyiz.

Arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir.

‘Konut değil yaşam alanı projesi’

Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı büyük bir dikkatle atmaktayız.

Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas Bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır. Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır.

‘Projenin suyu denizden, enerjisi güneşten’

Gelişmiş ülkelerde ve bölgedeki tüm büyük otellerde olduğu gibi son teknoloji deniz suyu arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların da sulanması sağlanacaktır. Katı atık arıtma membran teknolojileri projemizin temel girdilerinden olacaktır.

Öte yandan projenin enerji ihtiyacının yine proje dahilinde yatırımı yapılacak yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanması planlanmaktadır. Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır.

Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir.

Tuzla Sulak Alanı’nın korunması ve değerinin arttırılması konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımıza ve bu sorumluluğu ciddi bir şekilde üstleneceğimize, bölge sakinleri ve çevre hassasiyeti olan tüm dostlarımız tanık olacaklardır.

Şirketimiz Muğla – Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil, bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat anlayışıyla gerçekleştirilecektir. Tamamlandığında Milas’ın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege’nin iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir.

Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm içtenliğimizle belirtmek isteriz. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin, bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini isteriz. Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı taşımaktadır. Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.”