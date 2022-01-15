After Life dizisinin final sezonu yayınlandı

Netflix’in popüler dizisi ‘After Life’ın üçüncü ve son sezonu yayına girdi.

Ricky Gervais’in senarist, yönetmen ve başrol oyuncusu olduğu dizinin final sezonu, dizinin ilk sezonunda olduğu gibi altı bölümden oluşuyor.

‘After Life’, Tony isimli karakterin eşi Lisa’nın ölümünden sonra her şeyi bırakmasını ve hayatın merkezine kendini koymasını anlatıyor. Gervais’e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020’de yayınlanan dizi iki yılda hatırı sayılır bir takipçi kitlesi elde etti.