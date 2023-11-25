AFAD’dan 44 ile turuncu, 20 ile sarı kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor.
Meteoroloji’nin öngörülerini aktaran AFAD 44 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Turuncu kodla uyarılan şehirler şöyle:
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Balıkesir
- Bartın
- Bayburt
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Düzce
- Giresun
- Gümüşhane
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Karabük
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Muğla
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Sarı kodla uyarılan şehirler de şöyle:
- Adana
- Adıyaman
- Ardahan
- Aydın
- Bilecik
- Edirne
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Karaman
- Kars
- Kırklareli
- Malatya
- Mersin
- Nevşehir
- Niğde
- Osmaniye
- Uşak
AFAD, bu illerdeki vatandaşları çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.