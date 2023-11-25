AFAD’dan 44 ile turuncu, 20 ile sarı kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor.

Meteoroloji’nin öngörülerini aktaran AFAD 44 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Turuncu kodla uyarılan şehirler şöyle:

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Balıkesir

Bartın

Bayburt

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Düzce

Giresun

Gümüşhane

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Sarı kodla uyarılan şehirler de şöyle:

Adana

Adıyaman

Ardahan

Aydın

Bilecik

Edirne

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Hatay

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kırklareli

Malatya

Mersin

Nevşehir

Niğde

Osmaniye

Uşak

AFAD, bu illerdeki vatandaşları çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.